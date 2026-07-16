Nico Hülkenberg lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Schnappt Carlos Sainz dem einzigen Deutschen in der Formel 1 das Cockpit weg? Der Routinier kann sich eine Spitze nicht verkneifen.

Spa-Francorchamps (dpa) – Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg sieht seine Zukunft beim Audi-Werksteam trotz Spekulationen um eine mögliche Ablösung nicht gefährdet. «Es gibt keine Fragezeichen für mich», sagte der 38-jährige Rheinländer vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Demnach wird Hülkenberg auch im kommenden Jahr für den Rennstall des deutschen Autobauers hinter dem Steuer sitzen.

«Es ist der typische Lärm im Formel-1-Sommer», sagte der Routinier im Fahrerlager in den Ardennen gelassen: «Wir fangen erst an, das ist das erste Jahr als Team für uns. Ich weiß, dass das Team mit Gabi und mir sehr glücklich ist.» Hülkenberg und sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto (21) sollen demnach auch 2027 für Audi in der Motorsport-Königsklasse antreten.

«Die Vertragslage ist ziemlich klar», sagte Hülkenberg, ohne Details zu nennen. Er hatte einen Mehrjahresvertrag unterschrieben und war schon 2025 für das Vorgängerteam Sauber gefahren. Wie lange der Kontrakt genau läuft, wurde nie offiziell kommuniziert. 2027 wäre sein drittes Jahr für den Rennstall, bei dem sich zuletzt der Spanier Carlos Sainz selbst ins Spiel gebracht hatte.

Hülkenberg: «Der Sitz als Reservefahrer ist verfügbar»

Der 31-jährige Sainz ist bei Williams unzufrieden und sucht offenbar nach einem Ausweg. «Ich habe die Gerüchte gelesen, die Carlos betreffen», sagte Hülkenberg und konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: «Der Sitz als Reservefahrer ist verfügbar, aber ich weiß nicht, ob er daran interessiert ist.»

Im ersten Jahr mit Audi wartet Hülkenberg noch auf seine ersten WM-Punkte. Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag (15.00/Sky und RTL) auf dem Traditionskurs in Belgien sind zwei elfte Ränge seine besten Platzierungen. Zähler für die Gesamtwertung gibt es nur mit einer Platzierung in den Top Ten.