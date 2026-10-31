Kimi Antonelli braucht nicht viel, um Weltmeister zu werden. Er startet als Vierter in das mögliche Krönungswochenende. Auf der Pole nach langer Zeit: Lewis Hamilton.

Mexiko-Stadt (dpa) - Kimi Antonelli kann sich auf die Krönung zum jüngsten Formel-1-Weltmeister vorbereiten. Der 20 Jahre alte Mercedes-Pilot kam in der Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko-Stadt zwar nicht über Rang fünf hinaus, startet aber wegen einer Strafe gegen Max Verstappen von Position vier und damit aus der zweiten Reihe. Im Rennen reicht dem Italiener schon Platz neun zum großen Triumph.

Hamilton nach über drei Jahren auf der Pole

Die Pole für den Grand Prix an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) schnappte sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari - die erste für die Scuderia in diesem Jahr, die 105. für den 41 Jahre alten Briten und seine erste seit über drei Jahren. «Das fühlt sich so gut», sagte er. «Mir fehlen die Worte.»

Auf Platz zwei kam George Russell im zweiten Mercedes - Hamilton und Russell sind die einzigen beiden, die rechnerisch auch noch im WM-Kampf sind. Russell liegt als WM-Zweiter 123 Punkte hinter Antonelli, Hamilton 124.

Holt Antonelli aber mindestens zwei Punkte - eben Platz neun - können beide Verfolger den Italiener aber nicht mehr abfangen. Er würde als jüngster Champion Sebastian Vettel ablösen, der 2010 beim ersten seiner am Ende vier Titel über 23 Jahre alt gewesen war.

Dritter in der Qualifikation wurde Charles Leclerc im zweiten Ferrari vor Verstappen, der im Red Bull wegen eines Trainingsvorfalls allerdings einen Platz nach hinten in der Startaufstellung strafversetzt wird.

Mit dem Eisbeutel auf dem Kopf

Bevor es losging, legte sich Antonelli erstmal einen riesigen Eisbeutel auf den Kopf. Cool bleiben - gut 24 Stunden vor der möglichen Krönung. So wie zuletzt auch in Austin. Dort hatte er erst die Pole geholt und dann seinen neunten Saison- und auch Karriere-Sieg gefeiert.

«Das ist ein Mindest und vielleicht schon sehr früh gelernt, dass er den Druck gar nicht hochkommen lässt», sagte Teamchef Toto Wolff im Fahrerlager auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez über die beeindruckende Fokussierung seines neuen Starpiloten.

In den Trainings hatte vor allem Ferrari bereits einen starken Eindruck hinterlassen. Antonelli, der am Donnerstag an der Strecke gefehlt hatte, weil er laut des Teams nicht ganz fit gewesen war, war aber immer vorn mit dabei.

Rote Flaggen durch Alonso

Schon der erste Zeitabschnitt aber wurde zur leichten Nervenprobe. Antonelli hatte noch keine Runde auf Zeit, ehe die Session durch Rote Flaggen gestoppt wurde. Fernando Alonso musste seinen Aston Martin sofort parken - da war er gerade im ehemaligen Baseballstadion Foro Sol. Schnell ging es weiter, Antonelli reihte sich auf Rang neun ein. Viel besser war er auch in der zweiten K.o.-Runde nicht: Nur Platz sieben.

Beim ersten Versuch im Kampf der besten Zehn um die Pole fuhr Leclerc auf Platz eins, knapp dahinter mit 45 Tausendstelsekunden Rückstand Verstappen. Antonelli war fast 7 Zehntelsekunden langsamer und nur Siebter. Dann schlug Hamilton zu, Antonelli machte, was nötig war.