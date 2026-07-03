Lewis Hamilton ist vor den heimischen Fans in England in Topform. Der Rekordweltmeister holt sich die Pole Position für den Sprint.

Silverstone (dpa) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das vierte Sprint-Rennen dieser Formel-1-Saison in Silverstone gesichert. Der Ferrari-Superstar raste unter dem Jubel der britischen Fans in 1:28,376 Minuten zur Bestzeit. Hamilton verwies im einzigen Freien Training hauchdünn WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Dritter für das Kurz-Event über 100 Kilometer ohne verpflichtenden Reifenwechsel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+0,321 Sekunden). Audi-Pilot Nico Hülkenberg, der im vergangenen Jahr in Silverstone erstmals in seiner Karriere als Dritter auf das Podest gerast war, kam in England bei strahlendem Sonnenschein nicht über Position 13 hinaus.