Lewis Hamilton ist bekannt für sein politisches Engagement. Von einer Reise an die Grenze zum Gazastreifen postet er nun Bilder - und schreibt kritische Worte zu Israel.

Rafah (dpa) – Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat nach einem Besuch des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen die israelische Regierung deutlich kritisiert. Der 41 Jahre alte Ferrari-Pilot aus England, bekannt für sein gesellschaftliches und politisches Engagement, postete bei Instagram Bilder, die ihn dort zeigen.

Hamilton schrieb dazu: «Die letzten drei Jahre des Völkermords durch Israel im Gazastreifen sind entsetzlich.» Es sei eine Ungerechtigkeit, wenn Menschen ihre Freiheit, ihre Sicherheit und ihre Würde verwehrt würden. «Kein Mensch sollte so behandelt werden, als wäre sein Leben weniger wert», schrieb der siebenmalige Weltmeister.

Israel weist den Vorwurf des Völkermords (Genozid) von sich. Auslöser des Gaza-Kriegs waren ein Terrorüberfall und Massaker der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt.

Hamilton schrieb weiter von «kilometerlangen Mauern, die errichtet wurden, um die Menschen dort drinnen festzuhalten. Als ich dort stand, außerhalb dessen, was sich wie ein Freiluftgefängnis anfühlte, konnte ich an nichts anderes denken, als hineinzukommen, um zu helfen».

Voll beladene Lastwagen

Er postete auch Bewegtbilder von voll beladenen, parkenden Lastwagen, laut Hamilton sollen sich Lebensmittel darauf befunden haben. «Im nahegelegenen Logistikzentrum sah ich, wie hart die Helfer arbeiten, aber ich sah auch, was aus absurden Gründen zurückgewiesen wird: Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Sets, medizinische Ausrüstung, Rollstühle, sogar Fußbälle für Kinder», schrieb der Rennfahrer.

Israel sagt generell zu humanitären Hilfslieferungen, dass es keine massiven Beschränkungen geben würde, nur bei Materialien, die auch für kriegerische Zwecke missbraucht werden könnten. Zudem wird die Ausreise über Rafah auch von Ägypten reglementiert, nicht nur von Israel.