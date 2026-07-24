Mit Ferrari ist in Ungarn zu rechnen. An die Bestzeit von Lewis Hamilton kommt selbst der WM-Spitzenreiter nicht heran.

Budapest (dpa) - Ungarn-Spezialist Lewis Hamilton hat den Druck auf Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli kurz vor der Sommerpause erhöht. Der achtmalige Gewinner des Grand Prix in Budapest schloss im Ferrari das zweite Training als Schnellster direkt vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc ab. Der Monegasse hatte noch in der Auftakteinheit die schnellste Runde gedreht. Hamilton ließ nun in 1:18,729 Minuten Leclerc hinter sich (+0,148 Sekunden).

Auf den dritten Platz raste Vorjahressieger Lando Norris im McLaren (+0,499 Sekunden). Die Aussagekraft der Trainings ist allerdings überschaubar, weil die Rennställe unter anderem mit unterschiedlich gefüllten Tanks fahren.

Hülkenberg unter den Top Ten

Antonelli hatte im Auftakttraining noch ausgesetzt, um Nachwuchsmann Frederik Vesti obligatorische Fahrpraxis zu geben. Zum Abschluss des Tages war der 19-jährige Italiener nur 13. (+1,964 Sekunden). Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter, Audi-Fahrer Nico Hülkenberg beendete die Einheit auf Position neun.

In der WM-Wertung hat Antonelli nach zehn von 22 Rennen 45 Punkte Vorsprung auf Hamilton, der in Ungarn schon neunmal die Pole Position holen konnte. Nach einer vierwöchigen Sommerpause setzt die Formel 1 ihre Saison am 23. August fort mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort.