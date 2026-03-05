Für vier Oscars ist «F1» nominiert. Der Film über die Rennserie mit Brad Pitt in der Hauptrolle war kommerziell ein Erfolg. Lewis Hamilton werkelt schon am Nachfolger.

Melbourne (dpa) – Formel-1-Superstar Lewis Hamilton arbeitet an einer Fortsetzung des Erfolgsfilms «F1» über die Motorsport-Königsklasse. «Ich bin schon super gespannt», sagte der Ferrari-Fahrer vor dem ersten Grand Prix des Jahres an diesem Sonntag (5.00 MEZ Uhr/Sky) in Melbourne. «Wir arbeiten an einem ersten Skriptentwurf.»

Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer hatte schon vor kurzem angekündigt, dass es einen zweiten Teil von «F1» geben werde. Der erste Teil mit Hollywood-Star Brad Pitt in der Hauptrolle und von Hamilton Co-produziert ist viermal für die diesjährigen Oscars nominiert. In «F1» spielte Pitt den gealterten Formel-1-Piloten Sonny Hayes, der aus dem Ruhestand geholt wird, um ein erfolgloses Team vor dem Aus zu bewahren.

Hamilton selbst zieht es nicht vor die Kamera. «Ich hatte schon viele Möglichkeiten, in Filmen aufzutreten. Ich habe aber nicht den Drang, vor der Kamera zu stehen», sagte der siebenmalige Weltmeister.