Die Fotos mit Kim Kardashian sahen nach Erholung und Sommerfreuden aus. Lewis Hamilton nutzte die Formel-1-Ferien aber vor allem für den Kampf um den achten WM-Titel.

Zandvoort (dpa) - Diese letzte Gelegenheit will sich Lewis Hamilton nicht entgehen lassen. Ein Triumph in den Dünen von Zandvoort fehlt dem wieder erstarkten Rekordweltmeister der Formel 1 noch. «Das will ich definitiv ändern», kündigte der 41 Jahre alte Brite an.

«Romantischer Sommer mit Kim Kardashian»

Ein Sieg beim Großen Preis der Niederlande an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) wäre zudem die perfekte Einstimmung für das noch größere Ziel: WM-Titel Nummer acht. Was in der vergangenen Saison noch unmöglich schien, ist längst kein verzweifeltes Wunschdenken mehr. Nach der selbst empfundenen Nutzlosigkeit vor fast genau einem Jahr wirkt der Superstar der Formel 1 entschlossen wie zu besten Titelzeiten.

«Ich bin so fit zurückgekommen wie noch nie zuvor im Sommer in den 20 Jahren – oder wie lange ich nun schon hier bin», sagte Hamilton im Fahrerlager.

«Lewis Hamilton warnt seine F1-Titelkonkurrenten: Nach einem romantischen Sommer mit Kim Kardashian ist er in der Form seines Lebens», schrieb umgehend die britische Boulevardzeitung «Sun». Eine Trainingsauszeit gönnte sich Hamilton nach eigenen Angaben nicht, neben Fotos mit Kardashian am Strand postete der Brite immer wieder auch Videos von der körperlichen Schinderei im Gym.

Hamiltons Weg an die Spitze, der Rückschlag und die Wiederkehr

2007 stieg Hamilton als erster Schwarzer unter den Piloten in die Formel 1 ein. 2008 holte er im McLaren den ersten Titel. Nach der Saison 2012 wechselte er zu Mercedes und wurde dort auch faktisch der Nachfolger von Michael Schumacher. Damals war der Deutsche alleiniger Rekordweltmeister. 2020 holte Hamilton ihn mit seinem insgesamt siebten Titel ein.

Danach zeigte die Form- und Ergebnis-Kurve allerdings eher nach unten. Auf dem Tiefpunkt angekommen, zweifelte Hamilton nach seinem Wechsel zu Ferrari an sich selbst und andere an der Fortsetzung seiner Karriere.

2026 könnte nun wieder sein Jahr werden. Im Klassement liegt er zur Halbzeit auf dem zweiten Rang. Auf Kimi Antonelli, der ihn wiederum bei Mercedes beerbt hatte, hat Hamilton einen Rückstand von 50 Punkten. Bei zwölf noch geplanten Grand Prix in diesem Jahr kein Hexenwerk. «Ich glaube fest daran, dass wir die Lücke schließen können. Weit weg sind wir nicht», betonte Hamilton mit Blick auf Mercedes.

Hamilton vs. Antonelli - auch ein PR-Segen für die Formel 1

Ein Duell des Altmeisters mit dem Wunder-Teenager um den Titel wäre für die Formel 1 selbst auch ein weiterer PR-Segen. Die beiden verstehen sich bestens, Antonelli spricht voller Respekt über Hamilton. Der Brite wiederum gibt dem Teenager aus Bologna auch mal Tipps und schrieb ihm zum Einstand bei den Silberpfeilen sogar einen Brief.

Schenken wird Hamilton Antonelli aber nichts. Der Brite tritt mit der Erfahrung von bald 400 Formel-1-Rennen an, der nicht mal halb so alte Italiener kommt nicht mal auf ein Zehntel davon. Mit sechs Siegen in den ersten elf Rennen in diesem Jahr legte der 19-Jährige aber schon mal eine beeindruckende Reifeprüfung ab.

Antonelli zwischen Mega-Druck und Genuss

«Natürlich möchte ich nicht ins Auto steigen und dabei über die Meisterschaft nachdenken oder Angst haben, Fehler zu machen oder so etwas», erklärte Antonelli in Zandvoort. «Natürlich wird es Momente geben, in denen ich vielleicht erst einmal nachdenke, bevor ich etwas tue, aber ansonsten möchte ich einfach so ungezwungen wie möglich fahren und es in vollen Zügen genießen.»

Der Tatsache, dass er der erste italienische Formel-1-Weltmeister seit Alberto Ascaris Triumph 1953 werden könnte, ist sich Antonelli bewusst. Dass er als Italiener für ein deutsches Team um den Titel fährt und der Brite Hamilton für die italienische Herzensangelegenheit Ferrari, verleiht diesem WM-Kampf auch noch eine besondere Note.