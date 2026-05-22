Erst der Titel für seine Gunners, nun das Rennen mit Sentimentalitäts-Faktor: Lewis Hamilton durchlebt emotionale Tage - allerdings positiv. Und er wendet sich mit einer Ansage an seine Kritiker.

Montréal (dpa) – Lewis Hamilton sprach ein Machtwort. Und das inmitten der emotionalen Rückblicke auf die Anfänge seiner Arsenal-Leidenschaft als kleiner Bub und die Vorfreude auf den Montréal-Besuch seiner Mama. «Es gibt viele Leute, die versuchen, mich in den Ruhestand zu schicken – daran denke ich nicht mal», sagte der mittlerweile 41 Jahre Rekordweltmeister der Formel 1. Er lächelte genugtuend und schob hinterher: «Ich werde noch eine ganze Weile hier sein. Gewöhnt Euch dran.»

Die Formel 1, deren absoluter Superstar der Brite trotz schon längerer Erfolglosigkeit nach wie vor ist, frohlockte umgehend: «Lewis Hamilton geht nirgendwo hin.» Versehen mit einem Herz.

Enden nun die Spekulationen?

Die spanische Sportzeitung «Mundo deportivo» schrieb von der «Hamilton-Bombe». «Hamilton bleibt», titelte die kanadische Zeitung «The Globe and Mail». Ob die Spekulationen mit dem klaren Bekenntnis für seinen Vertrag bei Ferrari auch im kommenden Jahr enden, bleibt abzuwarten.

Der erste Grand-Prix-Sieg im Ferrari käme da zur rechten Zeit, um seine Kritiker vorerst zum Schweigen zu bringen. Und das auch noch am Ort seines ersten Rennsiegs in der Motorsport-Königsklasse 2007.

In seinem sechsten Grand Prix überhaupt triumphierte der damalige Rookie beim Großen Preis von Kanada. 19 Jahre ist das her, seitdem gewann Hamilton 104 weitere Grand Prix und wurde siebenmal Weltmeister. Allein schon der Weg über den beeindruckenden Sankt-Lorenz-Strom auf die Île Notre-Dame löst bei Hamilton nun wieder ein Kribbeln aus.

Die Zahlen der Vergangenheit

Problem nur: Der letzte Titelgewinn liegt länger zurück, genauer 2020. Danach folgte die Max-Verstappen-Ära und der Triumph im vergangenen Jahr von McLaren-Pilot Lando Norris. Der bis dato letzte Grand-Prix-Erfolg gelang Hamilton im Sommer 2024 in Spa-Francorchamps.

Nach einer extrem schwierigen Ferrari-Debütsaison 2025 liegt Hamilton auf dem fünften Platz im Klassement mit 51 Punkten. Der nicht mal halb so alte Spitzenreiter Kimi Antonelli (19), der Hamiltons Cockpit bei Mercedes bekommen hatte, hat fast doppelt so viele Punkte (100) geholt.

Doch Hamilton, bei dem der Umfang seiner Ausführungen und Aussagen oft auch Indikator fürs Seelenleben ist, wirkte entspannt, redselig und voller Vorfreude auf eines der Rennen, das er ganz besonders liebt. Kein Wunder, 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 und 2019 gewann er auf dem Circuit Gilles Villeneuve.

Was es mit der Mama-Sohn-Tour auf sich hat

Die Atmosphäre in der ehemaligen Olympia-Stadt sei elektrisierend, betonte Hamilton, die Strecke eine der besten der Welt. Und diesmal kann Hamilton auch auf besondere familiäre Unterstützung setzen. Ohnehin beseelt vom Meister-Titel des FC Arsenal reist auch die Mutter des selbst ernannten Gunners-Fans nach Montréal.

«Ich versuche schon seit einer Weile, meine Mutter dazu zu bewegen, mit auf Tour zu kommen», verriet Hamilton: «Aber in den vergangenen Jahren wollte sie einfach nicht verreisen. Seit wer weiß, wie vielen Jahren ist sie nur noch nach Silverstone gekommen.» Doch alle Mühen lohnten, in diesem Jahr reiste sie mit ihrem berühmten Sohn auch schon nach China, «was, ehrlich gesagt, die schönste Zeit war, die wir je zusammen verbracht haben».

«Ich habe vor, noch eine Weile hierzubleiben»

Danach habe sie ihn gefragt, ob sie nach Montréal kommen könne. «Es ist wahrscheinlich die Energie – es macht definitiv einen Unterschied für dein Wochenende, wenn du Unterstützung von deiner Familie hast», betonte Hamilton.

Und da der Mama laut Sohn Lewis auch das italienische Essen so gut schmeckt, wird auch sie nichts gegen Hamiltons Zukunftsabsichten haben: «Ich denke bereits darüber nach, was als Nächstes kommt, und plane für die nächsten fünf Jahre. Aber ja, ich habe vor, noch eine Weile hierzubleiben», betonte der Ferrari-Pilot. Und um seinen Worten auch noch weiteren Nachdruck zu verleihen, schrieb er bei Instagram zu Bildern aus dem Fahrerlager kurz und knapp: «Gewöhnt euch dran.»