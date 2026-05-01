Die Formel 1 blickt in den Himmel über Miami. Gewitterschauer sind für den Rennsonntag vorhergesagt. Das könnte Probleme verursachen.

Miami (dpa) – Droht der Formel 1 in Florida Wetter-Ärger? Für den Grand Prix von Miami am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) sind Gewitterschauer vorhergesagt. Da werden Erinnerungen an das vergangene Jahr wach. Da zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen.

Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Das Rennen konnte ohne heftige klimatische Beeinträchtigungen beendet werden. Regen ist beim ersten Formel-1-Rennen nach rund fünf Wochen Pause aber ein heikles Thema. Denn die Fahrer haben mit der neuen Auto-Generation kaum Erfahrung bei diesen Witterungsbedingungen.

«Wenn es in Miami regnet, dann richtig»

«Ich glaube nicht, dass viele von uns die Wagen schon mal bei Regen gefahren sind», meinte McLaren-Fahrer Oscar Piastri, der im vergangenen Jahr in Miami gewann. «Das Wetter spielt natürlich eine Rolle. Wenn es in Miami regnet, dann richtig. Wir werden also abwarten und sehen, was passiert.»

Der Motorsport-Weltverband Fia sieht sich vorbereitet. «Wir beobachten die Wettervorhersage für dieses Wochenende sehr genau», erklärte ein Sprecher in Miami Medien vor Ort. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres gebe es ohnehin einen Notfallplan, den man bei Bedarf aktivieren könne.