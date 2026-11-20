Wer ist aufgeregter am Start? Wie hoch ist der Puls beim Überholen? Sind Regenfahrten nervenaufreibender? Die Formel 1 will ihren Fans zukünftig noch mehr Daten liefern. Es gibt Widerstand.

Las Vegas (dpa) – Die Herzfrequenz von Max Verstappen geht niemanden in der Formel 1 etwas an – nicht einmal den viermaligen Weltmeister aus den Niederlanden selbst. «Ich nutze keine Geräte, auch nicht im Training. Erstens: Ich mag es nicht, aufgezeichnet zu werden und: Ich weiß, wann ich müde bin», sagte der 29-Jährige vor dem Grand Prix in Las Vegas. Um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen, betonte er – äußerlich völlig entspannt – zu den neuesten Plänen der Motorsport-Königsklasse: «Ich mache da nicht mit.»

Vor dem Rennen in der US-Glücksspielmetropole in der deutschen Nacht zu Sonntag (05.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) verkündete die Formel 1 ihre neue Partnerschaft mit einem Hersteller für Fitness- und Gesundheitstracker. Von der kommenden Saison an sollen Zuschauer so noch mehr Daten live einsehen können. «Zum ersten Mal werden wir den Fans einen noch tieferen Einblick darin geben können, was einige unserer Fahrer in den intensivsten Momenten eines Rennens körperlich und mental erleben», sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali.

Geht die Herzfrequenz hoch bei einem Überholmanöver? Ist ein Fahrer gestresster, wenn er einen Zweikampf um Rang eins führt, oder ist der Kampf um Platz zehn genau so aufregend? Wie unterscheidet sich die Reaktion eines Körpers in der Qualifikation zu der im Rennen? Wer hat vor dem Start den höchsten Puls? Solche Fragen könnten Zuschauer kommende Saison womöglich beantwortet bekommen.

Der Trend ist längst offensichtlich: Daten, Daten, Daten

Die Formel 1 greift damit einen Trend auf, der seit Jahren deutlich zu erkennen ist: Athleten und ihre Leistungen im Wettkampf werden immer mehr durchleuchtet und mit Daten greifbar gemacht. Die Herzfrequenz von Golfern ist heute schon Teil mancher TV-Übertragung, die National Football League (NFL) zeigt den Fans die Höchstgeschwindigkeit der Profis. Im Fußball sind Laufleistungen, Sprints und Heatmaps längst Bestandteil der Analyse nach Siegen und Niederlagen – und für manchen Trainer auch Entscheidungsgrundlage bei der Aufstellung.

Ihr Cockpit verlieren Formel-1-Fahrer wohl eher nicht, wenn der Teamkollege bessere Vitalwerte aufweist in einem Rennen. Zu Debatten unter Zuschauern über ihre Fitness aber kann der Einblick durchaus führen.

«Die Autos fahren um die Strecke, und man weiß eigentlich nicht wirklich, was im Cockpit vor sich geht», sagte Cadillac-Teamchef Dan Towriss. «Wenn man also einige der Vitaldaten sehen und verstehen kann, welchen körperlichen Belastungen die Fahrer ausgesetzt sind und was sie durchmachen, gibt das dem durchschnittlichen Fan einen etwas besseren Einblick.» Wie Towriss betonte aber auch McLaren-Teamchef Zak Brown: «Es ist eine Entscheidung der Fahrer.»

Leclerc ist ein Fan der Kooperation – und Botschafter

Charles Leclerc begrüßte die Kooperation – er ist allerdings auch schon seit längerem Markenbotschafter des neuen Formel-1-Partners. «Jetzt, da es ein zertifiziertes Gerät der Fia (Internationaler Automobilverband) gibt, kann ich es auch tragen während ich fahre, ohne es verstecken zu müssen», sagte der Ferrari-Pilot, der beim Rennen in Las Vegas erstmals ganz legal das Band um sein Handgelenk tragen kann. «Das allen zu zeigen, ist eine Sache, die wir diskutieren werden. Aber ich persönlich habe damit kein Problem.»

Verstappen respektiert seine Kollegen, die jetzt schon ihr Training auf Grundlage von Vitaldaten steuern. Selbst ist er aber überhaupt kein Fan davon. «Wenn Leute das mögen und Fahrer das mögen, klar. Ich mag es nicht und ich will auch nicht, dass die Leute das sehen», sagte der Niederländer. «Für mich ist das definitiv eine Sache der Privatsphäre.»