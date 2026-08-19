Sein Name wurde immer wieder mal im Zusammenhang auch mit Audi genannt. Nun ist eine Entscheidung um Carlos Sainz gefallen.

Grove (dpa) – Der britische Formel-1-Rennstall Williams hat nun auch bei Carlos Sainz für Klarheit gesorgt. Der Spanier, der immer wieder auch mit dem deutschen Audi-Team in Zusammenhang gebracht wurde, unterzeichnete einen neuen Vertrag über mehrere Jahre. Wie lange genau das Arbeitspapier nun gilt, wurde nicht bekannt.

Erst tags zuvor hatte Williams mit Alexander Albon bis Ende 2027 verlängert – im kommenden Jahr feiert der Rennstall, für den auch schon einige deutsche Piloten in der Formel 1 fuhren, den 50. Geburtstag.

Er kam vom Traditionsteam aus Italien

Sainz wechselte nach seiner Ausmusterung bei Ferrari zur Saison 2025 zu Williams. «Seit seinem Einstieg sind Carlos' Talent hinter dem Lenkrad und sein Engagement im Werk für dieses Projekt von unschätzbarem Wert – Tag für Tag arbeitet er mit seinen Ingenieuren daran, jede Millisekunde herauszuholen», lobte Teamchef James Vowles. «Wir haben das Zeug dazu, gemeinsam die Wende zu schaffen», betonte Sainz.

Vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte belegt Sainz im Klassement mit nur sechs Punkten den 15. Platz. Albon ist 16. mit fünf Zählern. In der Konstrukteurswertung ist Williams Neunter.