Vor allem eines kann für turbulente Rennen sorgen: Die nun fast 500 PS starken Batterien in den neuen Formel-1-Autos. Der Titelverteidiger macht sich auf einiges gefasst.

Woking (dpa) – Weltmeister Lando Norris (26) rechnet durch die große Regelreform mit den neuen fast 500 PS starken Batterien für die kommende Saison mit mehr Chaos-Rennen. Der britische McLaren-Pilot geht von mehr Überholmanövern aus – entsprechend aber auch von mehr Duellen, bei denen Rivalen ihre Position verteidigen. «Man wird mehr Jojo-Effekte sehen», prophezeite Norris: «Es wird mehr Chaos auslösen als früher.»

Wie die Batterie am besten wieder aufladen?

Per Knopfdruck – Boost Button – können die Fahrer in den Autos der neuesten Generation Batterie-Power aktivieren. «Der Boost könnte theoretisch dazu beitragen, sich gegen ein hinteres Auto zu verteidigen oder ein vorausfahrendes Auto anzugreifen, vorausgesetzt, dass genügend Ladung gespeichert wurde», heißt es von der Formel 1.

Der Boost kann auf einmal oder über die gesamte Runde verteilt eingesetzt werden. Hinzu kommt noch der Overtake-Mode – nur möglich, wenn ein Pilot innerhalb einer Sekunde an einen vorausfahrenden Konkurrenten ist. Dann wird kurzzeitig mehr elektrische Leistung abgerufen. Wenn sie vorhanden ist. Der Fahrer kann das Aufladen direkt nur dadurch steuern, wenn er vom Gas geht.

Lebensziel erreicht – und dann?

«Die größte Herausforderung im Moment ist das Batterie-Management», betonte Norris: «Zu wissen, wann man es am besten einsetzt. Es ist nicht einfach, auch wenn man es in einfachen Worten erklären kann: Du hast eine sehr kraftvolle Batterie, die aber nicht sehr lange hält.»

Norris wird als Titelverteidiger in die Saison starten, er hatte im vergangenen Jahr die WM mit zwei Punkten vor dem viermaligen Champion Max Verstappen von Red Bull gewonnen. Die Nummer eins, die dem Weltmeister vorbehalten ist, auf dem Auto zu tragen, sei schon cool, meinte Norris.

Sein Ehrgeiz, weiter zu gewinnen, sei noch gleich groß. «Ich werde versuchen, so viele Titel wie möglich zu gewinnen», betonte Norris: «Wenn ich es nie mehr schaffe, bin ich (aber) auch glücklich. Ich habe es einmal geschafft.» Nicht viele Menschen würden ihr Lebensziel erreichen. «Ich habe mein Lebensziel erreicht, das macht mich stolz.»