Weltmeister Lando Norris rutscht beim Grand Prix in Belgien zehn Startplätze zurück. Grund ist ein erneuter Wechsel der Leistungselektronik in seinem McLaren.

Spa-Francorchamps (dpa) – Weltmeister Lando Norris muss in einer bislang enttäuschenden Formel-1-Saison den nächsten Rückschlag verkraften. Weil in seinem McLaren bereits zum vierten Mal die Leistungselektronik ausgetauscht wird, erhält er beim Großen Preis von Belgien eine Startplatzstrafe. Der 26-jährige Brite wird im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) nach dem Regelbruch zehn Positionen nach hinten versetzt.

Vor dem zehnten Saisonlauf ist Norris, der drei WM-Läufe aufgrund technischer Probleme nicht beenden konnte, nur Fünfter der Gesamtwertung und hat bereits 82 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli von Mercedes.