Zehnter Saisonlauf
Formel-1-Weltmeister erhält Startplatzstrafe in Belgien
Lando Norris
Lando Norris erlebt eine schwierige Saison. (Archivbild)
David Davies. DPA

Weltmeister Lando Norris rutscht beim Grand Prix in Belgien zehn Startplätze zurück. Grund ist ein erneuter Wechsel der Leistungselektronik in seinem McLaren.

Spa-Francorchamps (dpa) – Weltmeister Lando Norris muss in einer bislang enttäuschenden Formel-1-Saison den nächsten Rückschlag verkraften. Weil in seinem McLaren bereits zum vierten Mal die Leistungselektronik ausgetauscht wird, erhält er beim Großen Preis von Belgien eine Startplatzstrafe. Der 26-jährige Brite wird im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) nach dem Regelbruch zehn Positionen nach hinten versetzt.

Vor dem zehnten Saisonlauf ist Norris, der drei WM-Läufe aufgrund technischer Probleme nicht beenden konnte, nur Fünfter der Gesamtwertung und hat bereits 82 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli von Mercedes.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-394504/1

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