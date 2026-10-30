Beat Zehnder war ein Mann der ersten Stunde bei Sauber. Nach der Übernahme von Audi gibt es keine Formel-1-Zukunft mehr für den langjährigen Teammanager.

Mexiko-Stadt (dpa) – Ein Formel-1-Urgestein verlässt Audi. Der langjährige Teammanager Beat Zehnder (60) verabschiedet sich Ende Dezember 2026 im Zuge einer Umstrukturierung beim deutschen Rennstall. Dies wurde vor dem Rennen in Mexiko an diesem Wochenende mitgeteilt.

Zehnder war 1988 zu Sauber gekommen. Kurz nach dem Formel-1-Einstieg 1993 wurde er dort Teammanager und war bei 601 Grand Prix in Serie dabei. Zuletzt füllte er die Rolle als sogenannter Director of Signature Programs and Operations aus.

Audi hatte für seinen Einstieg in die Formel 1 in dieser Saison das Schweizer Sauber-Team übernommen. In Neuburg an der Donau wird der Motor des Rennstalls gebaut, in Hinwil in der Schweiz das Chassis.