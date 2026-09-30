Esteban Ocon fährt schon seit 2016 in der Formel 1. Seine Bilanz beim US-Team Haas ist durchwachsen. Zeit für eine Trennung.

Sepang (dpa) – Formel-1-Team Haas und der französische Fahrer Esteban Ocon gehen zum Saisonende getrennte Wege. «Seine Professionalität und sein Engagement haben sich als wertvoll erwiesen, während wir als Organisation weiter wachsen», sagte Teamchef Ayao Komatsu vor dem Grand Prix von Bahrain in Malaysia an diesem Wochenende zu der Personalie.

Der Brasilianer Rafael Camara gilt als wahrscheinlicher Nachfolger. Der 21-Jährige stammt aus dem Ferrari-Nachwuchs und führt die Formel-2-Wertung an. Die Scuderia ist Technikpartner von Haas. Zweiter Fahrer beim US-Team ist aktuell Oliver Bearman (21) aus England.

Ocon fand's «nicht immer einfach»

Ocon hat 2016 für das damalige Manor-Team in der Formel 1 debütiert. Er war nach vier Jahren bei Alpine zur Saison 2025 zu Haas gewechselt. Nach 38 Punkten in seiner ersten Saison läuft es in diesem Jahr deutlich schlechter für den Franzosen. Der 30-Jährige konnte bislang nur sieben Zähler holen.

«Ich verlasse dieses Projekt mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen – und das unter Umständen, die aus verschiedenen Gründen und aufgrund von Faktoren, auf die ich keinen Einfluss hatte, nicht immer einfach waren», sagte Ocon, der offen ließ, was er in Zukunft macht. Neben den beiden Haas-Cockpits für 2027 sind auch noch die Fahrerstellen bei den Racing Bulls nicht bestätigt worden.