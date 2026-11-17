2020 trat Fernando Alonso schon mal bei der Rallye Dakar an. 2027 wird es wieder so weit sein. Ein willkommener Offroad-Ausflug nach viel Frust in der Formel-1-Saison.

Silverstone (dpa) – Formel-1-Altmeister Fernando Alonso macht erneut einen spektakulären Offroad-Ausflug. Der 45 Jahre alte Weltmeister der Jahre 2005 und 2006 wird Anfang kommenden Jahres bei der legendären Rallye Dakar starten, die wegen der Konflikte im Nahen Osten nicht in Saudi-Arabien, sondern vom 9. bis 23. Januar in Portugal und Marokko ausgefahren wird.

«Die Formel 1 hat für mich weiterhin oberste Priorität. Aber ich bin Rennfahrer, und Herausforderungen wie diese sind der Grund, warum ich den Wettkampf so liebe. Ich bin gespannt, was wir erreichen können», sagte Alonso. 2020 bei seiner Dakar-Premiere war er mit Landsmann Marc Coma, selbst fünfmaliger Dakar-Gewinner auf dem Motorrad, als Co-Pilot bis auf den 13. Gesamtrang vorgefahren. Auf einer Etappe hatte es das Duo sogar auf Rang zwei geschafft.

«Nachdem ich mich entschieden hatte, mit Aston Martin Aramco weiterhin in der Formel 1 zu fahren, habe ich mir gründliche Gedanken über die Rallye Dakar gemacht. Letztendlich fiel mir die Entscheidung leicht», sagte Alonso in einer Mitteilung seines Arbeitgebers mit Sitz im englischen Silverstone: «Ich wollte mich dieser Herausforderung voll und ganz stellen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr in Angriff nehmen.»

Ausflüge gehören zu Alonsos langer Karriere

Antreten wird der in Oviedo geborene Asturier in einem Aston Martin Dreadnought. Bei seiner ersten Teilnahme hatte Alonso einen Toyota gesteuert. Die Rallye Dakar sei eine der anspruchsvollsten und schönsten Erfahrungen seiner Karriere, betonte Alonso, der auch schon bei den 24 Stunden von Le Mans antrat und diese zweimal gewann oder auch bei den Indy500 und den 24 Stunden von Daytona.

In der Formel 1 bestritt Alonso fast 450 Rennen, das erste 2001. 32 Siege schaffte er, 106 Mal fuhr der Spanier aufs Podest. Im kommenden Jahr wird er erneut für Aston Martin fahren und auf eine bessere Saison als die aktuelle hoffen, in der er im unterlegenen und oft defekten Auto bisher nicht über insgesamt sieben Punkte und Platz 17 im Klassement hinauskam.