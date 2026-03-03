Traumkulisse in Monaco und Spritztour im Oldtimer: Ferrari-Star Charles Leclerc ist unter der Haube. Der Monegasse gab seiner Freundin Alexandra das Ja-Wort. Wer ist diese Frau?

Monaco/Melbourne (dpa) – Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat seine Freundin Alexandra Saint Mleux geheiratet. Der Ferrari-Star postete bei Instagram Fotos und Videos von der standesamtlichen Trauung. «Ein Tag, an den wir uns für immer erinnern werden», schrieb der Monegasse Leclerc wenige Tage vor dem ersten Saisonrennen an diesem Sonntag in Melbourne. «Teil eins ist geschafft, Teil zwei folgt nächstes Jahr mit all unseren Lieben.»

Die Braut postete ebenfalls Fotos von der Zeremonie in Weiß. «Traum», schrieb sie. «Ich kann es kaum erwarten, dich nächstes Jahr noch einmal zu heiraten.» Auf Instagram nahm sie auch schon Leclercs Nachnamen an. Ferrari schrieb: «Herr und Frau Leclerc! Was für ein Tag!!»

Traumkulisse in Monaco

Das Paar hatte einen seiner ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte beim Tennisturnier von Wimbledon 2023. Seit 2025 waren die beiden verlobt. Alexandra Saint Mleux wurde 2001 in Calais (Frankreich) geboren und hat auch mexikanische Wurzeln. Sie studierte Kunstgeschichte, wo sie sich auf die Kunst des 20. Jahrhunderts spezialisierte, und wird mittlerweile als Influencerin bezeichnet.

Die Trauung fand vor einer traumhaften Kulisse in Monaco statt, Medienberichten zufolge bereits am 28. Februar. Das Hochzeitskleid entwarf der australische Designer Paolo Sebastian in Adelaide. Nach der Eheschließung machte das Paar eine Spritztour in einem Ferrari 250 Testa Rossa von 1957.