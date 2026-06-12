Zum Auftakt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bekommen die Fans Kimi Antonelli oder auch Lewis Hamilton nicht zu sehen. Der Nachwuchs darf ran.

Barcelona (dpa) – Ohne die Konkurrenz von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, Weltmeister Lando Norris oder auch Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton ist George Russell zur ersten Bestzeit in Spanien gerast. Der englische Mercedes-Pilot verwies im Auftakttraining zum Grand Prix von Barcelona-Katalonien Oscar Piastri im McLaren in 1:16,363 Minuten auf den zweiten Platz. Dem Australier fehlten am Ende der einstündigen Einheit 0,203 Sekunden auf den schnellsten Fahrer im Feld. Ferrari-Pilot Charles Leclerc schloss das Warmfahren als Dritter ab (+0,520 Sekunden).

Die Teams nutzten die erste Einheit auf dem Kurs nordöstlich von Barcelona in Montmeló, um ihren Nachwuchskräften die vorgeschriebene Fahrpraxis zu geben. So übergab Antonelli sein Mercedes-Cockpit an den Dänen Fred Vesti, Norris ließ im McLaren Leonardo Fornaroli aus Italien ran, Hamilton setzte zugunsten des Schweden Dino Beganovic aus. Und auch Nico Hülkenberg nahm nicht teil. Der einzige deutsche Fahrer im Feld überließ dem Esten Paul Aron seinen Audi.

Insgesamt durften sieben Nachwuchsleute ran. Die Vorgaben dahinter: Jeder Stammfahrer muss einem unerfahrenen Piloten in einer Saison in zwei Trainings Platz machen.