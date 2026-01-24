Christian Horner musste im Juli bei Red Bull gehen. Seitdem arbeitet der ehemalige Formel-1-Teamchef von Max Verstappen an seiner Rückkehr. Nun könnte sich eine Chance bieten.

Barcelona (dpa) – Der frühere Red-Bull-Teamchef Christian Horner arbeitet weiter an seinem Comeback und könnte als Miteigentümer des Alpine-Rennstalls in die Formel 1 zurückkehren. Der langjährige Boss von Weltmeister Max Verstappen steht Alpine-Chefberater Flavio Briatore zufolge in Verhandlungen, eine Minderheitsbeteiligung an dem französischen Rennstall zu übernehmen.

Die Mehrheit liegt bei Renault, 24 Prozent der Anteile hält wiederum eine von Otro Capital angeführte Investorengruppe um Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und NFL-Star-Quarterback Patrick Mahomes.

Es geht um 24 Prozent

Otro wolle seine Beteiligung an Alpine verkaufen, zitierten Medien Briatore am Rande der Vorstellung des neuen Formel-1-Alpine in Barcelona. «Es gibt einige Gruppen, die daran interessiert sind, die 24 Prozent zu kaufen.»

Briatore und Horner sind bestens vertraut. «Ich kenne Christian seit vielen Jahren, ich spreche sowieso mit Christian, aber das hat nichts mit mir zu tun», meinte Briatore weiter. «Zuerst muss man die Otro-Aktie kaufen, dann muss Renault den Käufer akzeptieren, und dann sehen wir weiter, was passiert.»

Red Bull und Horner: Lange eine Erfolgsgeschichte

Horner wurde zuletzt unter anderem mit einem Job als Teamchef bei Aston Martin in Verbindung gebracht. Der 52-Jährige, der mit dem früheren Spice Girl Geri Halliwell verheiratet ist, soll aber dem Vernehmen nach künftig noch mehr Mitsprache in Teamfragen haben wollen.

Horner hatte das Red-Bull-Team seit dem Einstieg in die Formel 1 zur Saison 2005 zu acht Fahrertiteln (viermal Sebastian Vettel und viermal Verstappen) geführt. Sechsmal gewann Red Bull in dieser Zeit die Konstrukteurswertung.

Horner geht auf Tour

Nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin, dass er sich angeblich unangemessen verhalten haben sollte, war Horner nicht mehr unumstritten. Er hat die Vorwürfe bestritten, eine unabhängige Untersuchung hatte den Briten entlastet. Eine schwere Formkrise und Zoff auf der Führungsebene in dieser Saison kosteten Horner im Juli schließlich den Job.

Vor dem ersten Grand Prix des Jahres am 8. März in Melbourne wird Horner ebenfalls in Australien sein. Ende Februar und Anfang März geht er auf Tournee. Horner wird in Melbourne, Sydney und Perth vor Publikum über seine bewegte Zeit in der Königsklasse des Motorsports sprechen.