Das Formel-1-Rennen in Barcelona galt als Streichkandidat. Doch die Betreiber konnten die Bosse der Rennserie überzeugen. Nun gibt's künftig ein Rotationsmodell.

Barcelona (dpa) – Die Formel 1 wird doch weiter Station in Barcelona machen. Die Veranstalter der Motorsport-Königsklasse verlängerten den auslaufenden Vertrag mit den Betreibern des Kurses in Montmeló bis 2032. Der Grand Prix von Barcelona-Katalonien wird künftig aber nur noch alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps ausgetragen.

In Barcelona wird in diesem Jahr am 14. Juni gefahren, dann 2028, 2030 und 2032. In Belgien wird ebenfalls in diesem Jahr am 19. Juli, dann 2027, 2029, und 2031 um Punkte gerast.

Madrid feiert 2026 Premiere

Ursprünglich galt der Grand Prix vor den Toren von Barcelona als Streichkandidat, zumal in diesem Jahr erstmals der Grand Prix von Spanien am 13. September in Madrid ausgetragen wird. Madrid besitzt einen Vertrag bis inklusive 2035.

Die Betreiber in Barcelona konnten die Formel-1-Bosse aber mit Investitionen in die Anlage zu einem weiteren Ja-Wort bewegen. In Barcelona macht die Formel 1 schon seit 1991 Station.

«Barcelona ist eine unglaubliche Stadt, und die Formel-1-Fans dort empfangen uns immer mit großer Leidenschaft», erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Die Betreiber in Barcelona hätten zudem in den vergangenen Jahren «viel in die Rennstrecke investiert und fantastische Fan-Festivals veranstaltet».