Es geht an die traditionelle Renndistanz. Formel-1-Rennen werden ab 2027 um zwei bis drei Runden kürzer. Das hat einen Grund.

London (dpa) – Die Rennen der Formel 1 werden vom kommenden Jahr an kürzer. Bei einem Treffen der zuständigen Kommission wurde die Regeländerung beschlossen, sie hatte sich bereits angedeutet. Demnach werden die Grand Prix nicht mehr über rund 305 Kilometer führen, sondern über 290. Das entspricht einer Verkürzung um zwei bis drei Runden.

Der Grund dafür sind die Modifikationen im Motorenbereich. Um wieder mehr Leistung durch den Verbrennungsmotor zu erzeugen im Vergleich zur Power-Unit, muss auch mehr Benzin durchfließen. Nachtanken ist in der aktuellen Formel 1 nicht erlaubt.

Abgeschafft wird 2027 die aktuell noch gültige Regel, wonach das Rennen drei Stunden nach dem Start abgebrochen werden muss. Stattdessen soll eine Endzeit festgelegt werden.