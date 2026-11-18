Las Vegas (dpa) – Formel-1-Pilot Valtteri Bottas wird auch in der kommenden Saison für das US-Team Cadillac starten. Der 37-jährige Finne geht damit 2027 erneut an der Seite von Sergio Perez (36) aus Mexiko ins Rennen. Perez hat vor kurzem einen Vertrag bis Ende 2029 unterzeichnet. Cadillac gab nun die Personalie Bottas kurz vor dem Grand Prix von Las Vegas bekannt. Bottas fährt schon seit 2013 in der Formel 1. Bei Cadillac galt der Routinier zuletzt als Wackelkandidat für 2027. Der US-Neuling wartet in seiner Premierensaison noch immer auf den ersten Zähler.

«Wir haben den Grundstein gelegt, wir lernen dazu und verbessern uns ständig, und es wird noch viel mehr kommen», erklärte Bottas. «Ich bin hungrig nach mehr und glaube an das, was wir gemeinsam aufbauen. Die Geschichte fängt gerade erst an.»