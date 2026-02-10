Kimi Antonelli hatte einen Autounfall. Der Mercedes-Teenager blieb unverletzt, bestätigt sein Rennstall. Berichten zufolge ist nicht klar, wer den Sportwagen fuhr.

San Marino (dpa) – Formel-1-Pilot Kimi Antonelli hat vor der Abreise zu den Testfahrten in Bahrain noch eine Schrecksekunde erlebt. Der 19 Jahre alte Italiener hatte einen Unfall nahe seiner Heimat in San Marino. Wie sein Rennstall Mercedes bestätigte, blieb Antonelli unverletzt, er rief demnach auch selbst die Polizei. Ein anderes Auto war in den Unfall am Samstag den Angaben zufolge nicht verwickelt.

Laut der italienischen «Gazzetta dello Sport» prallte der Wagen mit Antonelli auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken. Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens des deutschen Autobauers gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar.

Renndebüt kurz nach Führerschein-Prüfung

Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später. In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an.

Für ihn und Teamkollege George Russell beginnen ebenso wie für die anderen Formel-1-Piloten an diesem Mittwoch die ersten öffentlichen Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Bahrain.