Esteban Ocon wird schon in Mexiko-Stadt kurzfristig ersetzt, jetzt ist komplett Schluss. Der Rennstall hält sich bei der Erklärung bedeckt. Ein Brasilianer steht nun vor dem Debüt in der Heimat.

Berlin (dpa) – Formel-1-Fahrer Esteban Ocon wird nicht mehr für den Rennstall Haas an den Start gehen. Der 30-Jährige wird beim nächsten Rennen durch den Nachwuchsfahrer Rafael Câmara ersetzt, wie das Haas-Team mitteilte. Der 21-Jährige wird in seiner Heimat Brasilien beim Großen Preis von São Paulo an der Seite von Ollie Bearman an den Start gehen.

«Solche Entscheidungen werden niemals leichtfertig getroffen. So war es auch in Mexiko-Stadt – doch damals wie heute sind wir der festen Überzeugung, dass dies im besten Interesse des Teams für die Zukunft ist», sagte Teamchef Ayao Komatsu. Ocon sollte ohnehin nach dieser Saison von Câmara ersetzt werden, der derzeit Spitzenreiter der Nachwuchsserie Formel 2 ist.

Ocon gibt nach Berichten Erklärung auf Instagram ab

Ocon war bereits am vergangenen Wochenende in Mexiko-Stadt kurzfristig gestrichen worden, für ihn ging der 32 Jahre alte Japaner Ryo Hirakawa an den Start. Gründe nannte Haas nicht. Es handle sich nicht um einen Krankheitsfall, hieß es lediglich. Ocon hatte auf Instagram danach «Berichte oder Vorwürfe kategorisch» zurückgewiesen, die nahelegen würden, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sei. Er bitte auch darum, solche Spekulationen zu unterlassen und kündigte weitere Informationen zu gegebener Zeit an. Ocon kommt auf fast 200 Grand-Prix-Einsätze, 2016 absolvierte er sein erstes Rennen.

Zu den Gründen für die Absetzung Ocons äußerte sich Komatsu weiter nicht konkret: «Die Gespräche, die letztendlich zwischen dem Team und Esteban stattfanden, bleiben eine interne Angelegenheit, und wir werden den vertraulichen Charakter solcher Gespräche hinter verschlossenen Türen auch weiterhin respektieren», sagte er.