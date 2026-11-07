Die Formel 1 schließt den nächsten Megavertrag mit einer Rennstrecke ab. Mindestens bis 2035 soll in São Paulo um Punkte gefahren werden.

São Paulo (dpa) – Die Formel 1 wird bis mindestens 2035 in São Paulo fahren. Die Motorsport-Königsklasse gab die Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre bekannt. Die Formel 1 machte erstmals 1973 auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos Station. In diesem Jahr fährt die Rennserie zum 53. Mal in Brasilien, das drei Weltmeister hervorgebracht hat.

«Brasilien ist ein wichtiger Teil der Geschichte und der Zukunft der Formel 1. Ich freue mich sehr, dass wir dank dieser Verlängerung um fünf Jahre bis 2035 weiter in São Paulo fahren werden», sagte der Geschäftsführer der Formel 1, Stefano Domenicali. «Die Leidenschaft unserer brasilianischen Fans ist außergewöhnlich, jedes Mal, wenn wir nach Interlagos kommen, spüren wir ihre Energie auf den Tribünen und in der Stadt São Paulo.»

In Gabriel Bortoleto (Audi) und Rafael Camara (Haas) stellt Brasilien aktuell zwei Stammfahrer in der Formel 1. Den längsten Vertrag unter den Strecken haben Österreich und Miami, wo jeweils bis 2041 gefahren wird.