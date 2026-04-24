Die Formel 1 entdeckt alte Rennstrecken neu. Ab dem kommenden Jahr wird wieder in Istanbul gerast. Es ist nicht der einzige Rückkehrer im Kalender.

Istanbul (dpa) – Die Formel 1 kehrt in der kommenden Saison in die Türkei zurück. Wie die Königsklasse des Motorsports mitteilte, wird von 2027 an für fünf Jahre auf dem Istanbul Park Circuit um Siege gerast. Die Türkei mit dem auf dem asiatischen Teil der Metropole gelegenen Kurs war schon von 2005 bis 2011 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders.

«Im Istanbul Park wurden in der Geschichte unseres Sports viele unvergessliche Momente geschrieben, und ich freue mich darauf, das nächste Kapitel unserer Partnerschaft aufzuschlagen und den Fans die Möglichkeit zu geben, an einem wirklich fantastischen Ort noch mehr unglaubliche Rennen zu erleben», erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Bottas gewann das letzte Türkei-Rennen

2020 und 2021 war die 5,33 Kilometer lange Strecke im Osten Istanbuls während der Corona-Pandemie Ersatzausrichter. 2020 zog Lewis Hamilton mit dem Gewinn seines siebten Weltmeistertitels mit Michael Schumacher gleich. Letzter Rennsieger ist Valtteri Bottas, der 2021 noch für Mercedes fuhr.

«Ich betrachte die Rückkehr der Türkei in den Formel-1-Kalender als eindeutigen Ausdruck des großen Vertrauens, das in unser Land gesetzt wird – in unsere soliden organisatorischen Fähigkeiten, in unsere moderne Sport- und Gesundheitsinfrastruktur und natürlich in die berühmte Gastfreundschaft des türkischen Volkes», wurde der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zitiert.

Die Türkei ist nicht der einzige Rückkehrer im Kalender ab nächstem Jahr. Die Formel 1 fährt in den nächsten beiden Saisons auch wieder im portugiesischen Portimão, das den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort ersetzt.