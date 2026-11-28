Weltmeister Kimi Antonelli hält seine Formel-1-Rivalen in Katar auch im letzten Training auf Distanz. Nico Hülkenberg erlebt eine Geduldsprobe.

Lusail (dpa) – Das Weltmeister-Team Mercedes startet als klarer Favorit in die Qualifikation für das vorletzte Formel-1-Saisonrennen in Katar. Im letzten Training vor der heutigen Startplatzjagd in Lusail (19.00 Uhr/Sky) holte sich der schon als Champion feststehende Kimi Antonelli im Silberpfeil wie schon in den beiden Übungseinheiten am Freitag die Bestzeit. Zweiter hinter dem Italiener wurde erneut sein britischer Teamkollege George Russell. Mit klarem Abstand folgte Max Verstappen im Red Bull auf dem dritten Platz.

Für Audi-Pilot Nico Hülkenberg begann der Arbeitstag nicht nach Plan. Der Rheinländer musste wegen technischer Probleme lange in der Garage ausharren, ehe er doch noch einige Trainingsrunden drehen konnte. Am Ende reichte es für Hülkenberg zu Platz elf.

Die Formel 1 hatte sich nach längeren Sicherheitsdebatten entschieden, die beiden Finalrennen in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi auszutragen. Wegen des Iran-Krieges und der militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region derzeit ab.