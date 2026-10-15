Die nächste Personalentscheidung in der Formel 1 ist gefallen. Ein Top-Talent aus Brasilien unterschreibt beim US-Team Haas.

London (dpa) – Das Formel-1-Team Haas hat einen Nachfolger für Stammfahrer Esteban Ocon gefunden. Der Brasilianer Rafael Camara wird in der kommenden Saison eines der beiden Cockpits bei dem US-Rennstall bekommen. Die Trennung von Ocon (30) hatte Haas zuletzt schon verkündet, der Franzose konnte in der laufenden Saison nicht ausreichend für eine Weiterbeschäftigung werben.

Der 21 Jahre alte Camara kommt aus dem Nachwuchs von Ferrari. Er ist derzeit Spitzenreiter der Nachwuchsserie Formel 2 und hat laut Haas einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben. Camara dürfte bei den Gehaltskosten deutlich günstiger als der erfahrene Ocon sein. Teamchef Ayao Komatsu bescheinigte dem Brasilianer großes Potenzial.

Noch nicht offiziell bestätigt ist, ob der Engländer Oliver Bearman (21) in der kommenden Saison weiter für Haas fahren darf. Offen sind auch noch die beiden Fahrer-Positionen bei den Racing Bulls.