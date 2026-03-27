Ex-Weltmeister Fernando Alonso reiste mit Verspätung zum Großen Preis von Japan an. Grund zur Sorge um den Spanier gab es aber nicht.

Suzuka (dpa) – Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist mit 44 Jahren erstmals Vater geworden. «Für die Mutter und das Baby ist alles gut gelaufen. Es ist ein sehr glücklicher und besonderer Moment», bestätigte der Spanier dem Streamingdienst DAZN am Rande des Grand Prix von Japan.

Alonso war wegen der Geburt erst verspätet nach Suzuka gereist. Der Aston-Martin-Pilot ließ den offiziellen Medientag im Fahrerlager am Donnerstag aus und wurde im Auftakttraining am Freitag vom US-Amerikaner Jak Crawford ersetzt. Zum zweiten Training saß der zweimalige Weltmeister wieder in seinem Wagen.

«Ich habe Jetlag, weil ich morgens angekommen bin, das FP2 absolviert habe. Wir werden früh schlafen gehen, weil ich die Nacht in Europa ausgelassen habe», erzählte Alonso vor dem dritten Grand Prix des Jahres am Sonntag (7.00 Uhr/Sky).

Seine Partnerin war früher mit einem BVB-Profi zusammen

Für Alonsos Partnerin Melissa Jimenez (38), die als Journalistin bei DAZN arbeitet, ist es bereits das vierte Kind. Aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Dortmunder Fußballprofi Marc Bartra hat Jimenez bereits zwei Töchter und einen Sohn.

Im Fahrerlager ist Alonso als Vater nicht allein. Auch der Deutsche Nico Hülkenberg, der viermalige Weltmeister Max Verstappen und dessen ehemaliger Teamkollege Sergio Perez haben bereits Nachwuchs. «Man kann sich nie etwas vorstellen, es kommt, wie es kommt», meinte Alonso nach der Geburt. «Man hat Stress und macht sich Sorgen, dass alles gut geht.»