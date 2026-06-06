Auf den Straßen von Monte-Carlo ist Ferrari Favorit auf den Sieg beim Formel-1-Klassiker. Doch am Morgen der Qualifikation ziehen Ärzte den Teamchef aus dem Verkehr.

Monte-Carlo (dpa) – Schreck für das Formel-1-Team von Ferrari: Teamchef Frédéric Vasseur muss den Tag der Qualifikation für das Monaco-Rennen in einer Klinik verbringen. Der 58-Jährige werde nach einigen Tests weiter zur Beobachtung in einer medizinischen Einrichtung bleiben, teilte die Scuderia am Tag vor dem sechsten Saisonlauf in Monte-Carlo mit. Weitere Details zum Hintergrund der ärztlichen Entscheidung werde das Team nicht veröffentlichen, hieß es weiter.

«Wir wünschen Fred eine schnelle Erholung und freuen uns darauf, ihn bald wieder an der Strecke zu sehen», ließ Ferrari in dem Statement wissen. Der Franzose Vasseur ist seit Anfang 2023 Teamchef beim erfolgreichsten Rennstall der Formel-1-Geschichte. Für den Grand Prix in den Straßen von Monaco gilt das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton nach starken Trainingsleistungen als Favorit auf den Sieg.