Kimi Antonelli versetzt die Formel 1 immer weiter in Staunen. Auch die internationalen Medien huldigen dem Mercedes-Piloten.

Monte-Carlo (dpa) – Mercedes-Teenager Kimi Antonelli setzt auch in Monaco seinen Siegeszug in der Formel 1 fort. Der 19-Jährige gewinnt zum fünften Mal nacheinander und ist in der WM-Gesamtwertung schon weit enteilt. Das schreiben die internationalen Medien:

Großbritannien

«The Sun»: «Kimi Kardashian. Lewis Hamilton stahl beim Grand Prix von Monaco allen die Show, als er von der Siegertribüne aus seiner Freundin Kim Kardashian Küsse zuwarf und sie mit Champagner bespritzte. Hamilton – dessen Freundin Kardashian von der Tribüne aus zusah – wurde trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse Zweiter hinter dem jugendlichen Sieger Kimi Antonelli.»

«Daily Mail»: «Kimi Antonellis sichtbares Talent als Rennfahrer von außergewöhnlicher Virtuosität wurde durch eine Leistung unterstrichen, die so ausgereift war, dass man es kaum glauben kann und wir nach seiner Geburtsurkunde fragen müssten.»

«Independent»: «Kimi Antonelli schrieb Geschichte, indem er als jüngster Sieger des Grand Prix von Monaco in die Annalen einging.»

Italien

«Corriere dello Sport»: «Es fehlen die Worte, um Kimi Antonelli zu beschreiben, der beim legendärsten und faszinierendsten Rennen des Formel-1-Kalenders dominiert und sein ganzes Talent unter Beweis stellt.»

«Tuttosport»: «Andrea Kimi Antonelli ist mittlerweile nicht mehr zu stoppen. Der Mercedes-Pilot dominiert den Formel-1-Grand-Prix von Monaco 2026 unangefochten und holt sich seinen fünften Sieg in Folge. Der Weltmeisterschaftsführende lässt seinen Verfolgern keine Chance.»

«Gazzetta dello Sport»: «Andrea Kimi Antonelli genießt den prestigeträchtigsten Sieg seiner noch jungen Karriere, den er in Monaco nach der Pole-Position und dem Rennsieg errungen hat. Der Mercedes-Pilot, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbaut, mahnt jedoch zur Vorsicht.»

Frankreich

«L'Equipe»: «Kimi Antonelli sicherte sich souverän einen prestigeträchtigen Sieg bei einem Grand Prix von Monaco, der gegen Ende völlig aus dem Ruder lief.»

«Le Parisien»: «Letztendlich weiß man nicht, was Isack Hadjar (21) an diesem Sonntag mehr gefreut hat: zum ersten Mal beim Grand Prix von Monaco auf das Podium zu steigen – das zweite Podium seiner Karriere nach dem vom letzten Jahr in den Niederlanden – oder dies gemeinsam mit seinem Idol Lewis Hamilton (41) zu tun.»

Spanien

«Marca»: «Der Grand Prix von Monaco war für viele Fahrer ein Wendepunkt. Russell, Verstappen, Norris und Leclerc, um nur einige zu nennen, mussten mit ansehen, wie ihre Titelhoffnungen schwanden, nachdem sie beim Grand Prix keine Punkte holten. Antonelli ist der größte Gewinner von Monaco.»

«AS»: «Drama, Unfälle und Antonellis Sieg bei einem verrückten Grand Prix von Monaco.»

«Mundo Deportivo»: «Kimi Antonelli wird diesen Sonntag, den 7. Juni 2026, nie vergessen. Der 19-jährige Italiener hat bei seinem zweiten F1-Einsatz auf den Straßen des Fürstentums bereits seinen ersten Sieg beim F1-GP von Monaco errungen – dem Rennen, das jeder in seiner Erfolgsbilanz haben möchte – und das mit einer überragenden Leistung, die eines Champions würdig ist.»

Schweiz

«Blick»: «Ein 19-Jähriger dominiert die Formel 1 derzeit nach Belieben. Auch beim Klassiker in Monaco gibt es an WM-Leader Kimi Antonelli kein Vorbeikommen.»

Österreich

«Kurier»: «Kimi Antonelli gewinnt auch das Chaos-Rennen in Monaco. Der 19-jährige Italiener triumphierte beim wichtigsten und vielleicht kuriosesten Rennen des Jahres.»

«Oe24.at»: «Mit 19 Jahren und 237 Tagen ist Antonelli der jüngste Pilot, der zur Siegerehrung in die Fürstenloge durfte, wo er von Fürst Albert und Charlene geehrt wurde. Abgesehen davon, dass der Italiener der Erste ist, der seine ersten fünf GP-Siege in Serie gefeiert hat: Noch nie ist ein Pilot nach fünf Siegen nicht Weltmeister geworden.»

«Kronen-Zeitung»: «Formel-1-Jungstar Kimi Antonelli hat seine Siegesserie fortgesetzt und am Sonntag erstmals auch beim prestigeträchtigen und völlig verrückten Grand Prix von Monaco triumphiert.»