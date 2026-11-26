Kollisionen, missachtete Anweisungen, Rügen vom Teamchef: Bei Ferrari herrscht dicke Luft zwischen den Piloten. Haben Lewis Hamilton und Charles Leclerc jetzt Benimmregeln bekommen?

Lusail (dpa) – Im jüngsten Zoff zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc hat Ferrari seinen beiden Formel-1-Stars wohl einen Maulkorb verpasst. «Alles bleibt intern», sagte Hamilton vor dem Großen Preis von Katar zu den Krisengesprächen beim Team und vereinbarten Regeln für die verbleibenden beiden Rennen. «Ich kann das nicht offenlegen», erklärte Leclerc bei der Fragestunde des Weltverbands zum selben Thema.

Die beiden Ferrari-Piloten waren zuletzt mehrfach auf der Strecke aneinandergeraten und hatten dabei bisweilen auch gegen direkte Anweisungen von der Teamführung verstoßen. Zuletzt war der Konflikt beim Gastspiel in Las Vegas erneut eskaliert, als Leclerc ein Überholverbot ignorierte und mit Hamiltons Auto kollidierte.

«Natürlich ist es inakzeptabel»

Teamchef Frédéric Vasseur hatte daraufhin Maßnahmen angekündigt, aber keine Details verraten. «Natürlich ist es inakzeptabel, wir können es uns als Team nicht leisten, dass wir als Teamkollegen crashen», räumte Leclerc ein. Der 29 Jahre alte Monegasse hatte sich in Las Vegas von Vasseur öffentliche Kritik gefallen lassen müssen.

Hamilton betonte, er habe sich schon nach einem überharten Zweikampf beim Rennen in Monza für klare Rennregeln bei Ferrari ausgesprochen. Die Einführung liege aber letztlich an Vasseur. «Ich habe meinen Punkt schon damals gemacht. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen», ließ der 41 Jahre alte Brite nun wissen.

Der Rekordweltmeister zeigte sich überzeugt von einer Lösung. «Wir werden das hinbekommen. Am Ende sind wir Teamkollegen. Und wir lernen immer dazu», sagte Hamilton.