Baku (dpa) – Die Formel 1 zögert eine Entscheidung über ihr Saisonfinale hinaus. Wegen des andauernden Iran-Kriegs ist weiter fraglich, ob die Grand Prix in Katar am 29. November und in Abu Dhabi am 6. Dezember planmäßig stattfinden können. Eigentlich hatte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali eine Entscheidung für Mitte September angekündigt. Nun soll bis Mitte Oktober Klarheit herrschen. Hoffentlich könne man bis dahin «die richtige Entscheidung» treffen, sagte Audi-Teamchef Mattia Binotto am Rande des Grand Prix von Aserbaidschan in Baku.

Für den Fall der Absage von Katar und Abu Dhabi gilt Imola aus aussichtsreichster Kandidat für das Saisonfinale. Im Rennkalender würde also ein Event wegfallen. Selbst erwartbar tiefe Temperaturen schrecken die Formel 1 nicht vor einem Grand Prix in Europa Ende des Jahres ab. In Imola sei es zu diesem Zeitpunkt wärmer als in Las Vegas, wo Mitte November nach Einbruch der Dunkelheit gefahren wird, sagte Binotto. «Das ist kein echter Grund zur Sorge.»