Formel 1 in Budapest
Drei Plätze nach hinten: Hamiltons Strafversetzung in Ungarn
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton wird in Budapest strafversetzt.
David Davies. DPA

Lewis Hamilton war in Ungarn ganz nah an der 105. Pole Position seiner Karriere dran. Nach der Qualifikation verliert er sogar Rang zwei in der Startaufstellung. Das ist der Grund.

Lesezeit 1 Minute

Budapest (dpa) – Lewis Hamilton verliert seinen zweiten Startplatz für das Formel-1-Rennen von Ungarn. Der Ferrari-Star wurde wegen «unnötiger Behinderung» von McLaren-Fahrer Oscar Piastri in der Qualifikation von Budapest mit einer Strafe von drei Rängen belegt. Zu diesem Entschluss kamen die Stewards, nachdem sie unter anderem die beiden Fahrer gehört sowie Videoaufnahmen und Telemetriedaten ausgewertet hatten.

Damit rutschte der Engländer vom zweiten auf den fünften Platz für den letzten Grand Prix vor der Sommerpause am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Hinter Pole-Mann Lando Norris startet nun Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc von Rang zwei, WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes ist Dritter vor Piastri.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-437777/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison