Lewis Hamilton war in Ungarn ganz nah an der 105. Pole Position seiner Karriere dran. Nach der Qualifikation verliert er sogar Rang zwei in der Startaufstellung. Das ist der Grund.

Budapest (dpa) – Lewis Hamilton verliert seinen zweiten Startplatz für das Formel-1-Rennen von Ungarn. Der Ferrari-Star wurde wegen «unnötiger Behinderung» von McLaren-Fahrer Oscar Piastri in der Qualifikation von Budapest mit einer Strafe von drei Rängen belegt. Zu diesem Entschluss kamen die Stewards, nachdem sie unter anderem die beiden Fahrer gehört sowie Videoaufnahmen und Telemetriedaten ausgewertet hatten.

Damit rutschte der Engländer vom zweiten auf den fünften Platz für den letzten Grand Prix vor der Sommerpause am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Hinter Pole-Mann Lando Norris startet nun Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc von Rang zwei, WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes ist Dritter vor Piastri.