Formel-1-Fans müssen aufpassen. Der Grand Prix von Aserbaidschan wird nicht - wie sonst üblich - an diesem Sonntag ausgetragen.

Baku (dpa) – Formel-1-Rennen finden an einem Sonntag statt. Für gewöhnlich ist das auch so. Doch der anstehende Große Preis von Aserbaidschan in Baku wird in diesem Jahr schon am Samstag (13.00 Uhr) ausgetragen. Der Grund: Die Veranstalter des 2016 in den Kalender aufgenommenen Events wollen eine Terminkollision mit einem nationalen Gedenktag an diesem Sonntag vermeiden.

Daher wurde der gesamte Rennplan einfach um einen Tag vorverlegt. So finden die ersten beiden Trainings bereits am heutigen Donnerstag statt, die Qualifikation wird am Freitag ausgetragen. Am Samstag will WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli dem Titel ein weiteres Stück näher kommen.

Rennen an einem Samstag gab es schon zuvor. So kämpfen an einem Samstag die Formel-1-Fahrer seit 2023 in Las Vegas regelmäßig um Punkte. Und auch in Bahrain und Saudi-Arabien wurde zum Saisonstart 2024 bereits wegen des Ramadan-Beginns an einem Samstag gefahren.