Die Fans werden ihn in Mexiko-Stadt bejubeln. Lokalmatador Sergio Pérez verlängert seinen Vertrag bei Cadillac. Das US-Team hat es als Neuling schwer in der Formel 1.

Mexiko-Stadt (dpa) – Der Mexikaner Sergio Pérez hat vor seinem Formel-1-Heimspiel einen neuen Vertrag bei Neuling Cadillac unterzeichnet. Der 36-Jährige verlängerte seinen Kontrakt beim immer noch punktlosen US-Rennstall bis Ende 2029. Pérez hatte 2011 in der Motorsport-Königsklasse debütiert, er bestreitet an diesem Wochenende in Mexiko-Stadt seinen 300. Grand Prix.

«Von Anfang an Teil des Formel-1-Teams von Cadillac zu sein, war ein Projekt, an das ich fest geglaubt habe, und die Verlängerung meines Vertrags fühlt sich wie eine natürliche Fortsetzung dieses Kapitels an», sagte Pérez, der in dieser Saison an der Seite des Finnen Valtteri Bottas fährt.

«Der Aufbau eines wettbewerbsfähigen Teams in der Formel 1 ist ein langfristiger Prozess, und die Bindung von Checos Talent und Führungsqualitäten verschafft uns die Kontinuität und das Engagement, die wir benötigen, um auf dem soliden Fundament aufzubauen, das wir in unserem ersten Jahr gelegt haben», erklärte der Geschäftsführer des Cadillac-Rennstalls, Dan Towriss.