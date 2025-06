Spielberg (dpa) – Die Formel 1 hat die nächste XXL-Vertragsverlängerung bekanntgegeben und wird bis 2041 in Österreich rasen. Die ursprüngliche Vereinbarung mit den Veranstaltern in Spielberg war noch bis Ende 2030 gültig.

«Österreich ist seit langem ein ganz besonderes Rennen für die Formel 1. Es ist fantastisch, dass wir die langfristige Zukunft eines Grand Prix, der so tief in der Geschichte des Sports verwurzelt ist, gesichert haben», sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali am Rande des Grand Prix in Spielberg.

Erstmals wurde 1964 in Österreich gefahren. Von 1970 an fand der Grand Prix in Spielberg statt. 2004 fiel das Rennen dann aus dem Kalender, ehe die Initiative des mittlerweile verstorbenen Red-Bull-Mitgründers Dietrich Mateschitz für ein Comeback ab 2014 sorgte. Der Red-Bull-Ring ist nun neben Miami die einzige Strecke, die einen Vertrag mit der Königsklasse des Motorsports bis 2041 hat.