Nach Max Verstappen bekommt auch der Red-Bull-Teamchef einen XXL-Vertrag. Laurent Mekies soll den Rennstall bis Ende 2031 führen.

Milton Keynes (dpa) – Max Verstappens Red-Bull-Rennstall setzt auch beim Formel-1-Teamchef auf Kontinuität. Der Franzose Laurent Mekies bleibt mindestens bis Ende 2031 Teamchef. Anteilseigner Mark Mateschitz, Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Mitgründers Dietrich Mateschitz, verkündete die Personalie in der Teamzentrale in Milton Keynes im Anschluss an die beiden Grand-Prix-Siege Verstappens in Malaysia und Singapur. Mekies hatte im Sommer 2025 Christian Horner abgelöst.

«Laurent hat seit seiner Rückkehr in die Red-Bull-Familie herausragende Führungsqualitäten bewiesen. Er vereint technisches Fachwissen, strategisches Denken und ein tiefes Verständnis dafür, was unser Team erfolgreich macht», erklärte Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Verstappens Vertrag bis Ende 2030

Mekies verkörpere die Werte und die Mentalität, die den Red-Bull-Weg ausmachen würden. «Mut, Teamwork, Entschlossenheit und den unermüdlichen Willen, auf höchstem Niveau anzutreten», zählte Mintzlaff auf. «Kontinuität in der Führung ist ein wesentlicher Faktor für anhaltenden Erfolg, und wir freuen uns sehr, dass Laurent das Team auch im nächsten Kapitel unserer Reise weiterführen wird.»

Mekies war nach Stationen unter anderem beim Motorsport-Weltverband Fia und Ferrari Ende 2023 zum damaligen Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri gekommen. Nach der Trennung von Horner im Juli vergangenen Jahres wurde der Franzose dann neuer Teamchef bei Red Bull. Langfristig ist auch sein Fahrer-Star Verstappen gebunden. Der Niederländer hat einen Vertrag bis Ende 2030 bei Red Bull.