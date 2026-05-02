Nach einem Stotterstart in die Saison setzt McLaren ein Ausrufezeichen. Lando Norris schnappt sich die Sprint-Pole in Miami, Oscar Piastri wird Dritter. Was sagt das über die Kräfteverhältnisse aus?

Miami (dpa) – McLaren hat nach fünf Wochen Formel-1-Pause für einen Wow-Effekt gesorgt. Weltmeister Lando Norris als Erster und Teamkollege Oscar Piastri als Dritter überraschten in der Qualifikation für den heutigen Sprint (18.00 Uhr MESZ/Sky). Da zollte auch die Konkurrenz Respekt.

«McLaren hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber ich hatte das Gefühl, dass sie ihre ersten Rennen der Saison nicht wirklich optimal genutzt haben. Sie waren zwar immer vorne dabei, haben aber nicht alles zusammen bekommen», sagte Ferrari-Star Charles Leclerc, der Vierter wurde.

Zwischen den beiden McLaren landete der WM-Führende Kimi Antonelli auf dem zweiten Platz. Dem italienischen Mercedes-Piloten fehlten 0,222 Sekunden auf Norris (1:27,869 Minuten), der 2025 den Sprint in Miami für sich entscheiden konnte.

McLaren erkennt «ermutigende Anzeichen»

«Das Wochenende hat gerade erst begonnen, aber wir haben bereits einige ermutigende Anzeichen dafür, dass die Upgrades die erwarteten Ergebnisse liefern», sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella, dessen Rennstall in Jahr eins der Regelrevolution einen Stotterstart hingelegt hatte.

Das Abschneiden von Norris und Piastri, der im vergangenen Jahr den Grand Prix in Florida gewonnen hatte, sei ermutigend. «Was die Rundenzeiten angeht, ist das eine Wende, aber Mercedes war letztlich dicht dran. Wir haben auch gesehen, dass Red Bull, Ferrari und McLaren wettbewerbsfähiger geworden sind.» Der viermalige Weltmeister Max Verstappen von Red Bull startet in den Sprint über 100 Kilometer immerhin von Position fünf.

Wie groß ist der Sprung?

Es ist das erste Rennwochenende nach einer fünfwöchigen Pause. Wegen des Iran-Kriegs wurden die Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Die Formel 1 nutzte die Zeit, um Regeländerungen zu verabschieden, die in Miami erstmals greifen. Die Teams wiederum versuchten bei ihren Autos nachzubessern.

«Es ist schon ziemlich überraschend, was für einen großen Sprung McLaren und Ferrari gemacht haben. Das ist wirklich verdammt beeindruckend», sagte Antonellis Mercedes-Teamkollege George Russell. Der Zweite der WM-Wertung musste sich hinter Verstappen mit Platz sechs begnügen.