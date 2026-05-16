Kriminelle knacken das Auto von Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas direkt vor der Haustür – und nutzen es wohl als Fluchtwagen. Wie der Finne auf den Schreck reagiert.

Miami (dpa) – Dreiste Diebe haben Formel-1-Pilot Valtteri Bottas den Dienstwagen gestohlen. Vor der geplanten Fahrt zur Rennstrecke in Miami stand der Finne plötzlich ohne Auto da. «Das war ziemlich wild. Ich habe unser Auto am Freitagabend in die Einfahrt gestellt, schnell etwas gegessen, bin früh ins Bett gegangen. Die Schlüssel waren im Haus, das Auto war abgeschlossen», erinnerte sich der Pilot des Cadillac-Teams im Podcast «What's next?». Am Morgen sei das Auto dann verschwunden gewesen.

Als er noch unter der Dusche stand, habe ihn sein Assistent auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. Sein Rennstall habe schnell reagiert und ihm einen Ersatzwagen geschickt, ebenfalls einen Escalade der Marke Cadillac. Dann habe er aber festgestellt, dass sein Fahrerlager-Pass noch im gestohlenen Auto lag, sagte Bottas.

«Eigentlich ist das eine nette Gegend»

Nach einem Anruf bei der Formel-1-Verwaltung sei der Ausweis, der Zutritt zu den Teamquartieren an der Rennstrecke und zur Boxengasse ermöglicht, umgehend gesperrt worden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und fand das gestohlene Auto von Bottas später verlassen auf. «Offenbar haben sie damit ein Verbrechen begangen und es dann abgestellt. Ich denke, es war so etwas wie ein Fluchtauto. Es ist traurig, dass wir das Auto verloren haben, aber auch ziemlich cool. So was ist mir noch nie im Leben passiert», sagte Bottas.

Der 36-Jährige bat die Nachbarn seiner für das Renn-Wochenende gemieteten Unterkunft um Entschuldigung für die Aufregung durch den Polizei-Einsatz. «Eigentlich ist das eine nette Gegend, niedrige Verbrechensrate», erklärte Bottas.