Seit Montag ist klar, wer der neue James Bond wird. Vor dem Rennen in Las Vegas kommt die Frage auf, wer aus dem Fahrerlager ein geeigneter Kandidat wäre - Lando Norris hat einen klaren Favoriten.

Las Vegas (dpa) – Von den Formel-1-Fahrern wäre George Russell nach Meinung des noch amtierenden Weltmeisters Lando Norris der beste Kandidat für eine Rolle als James Bond. Auf eine entsprechende Frage sagte der McLaren-Pilot vor dem Grand Prix in Las Vegas: «George. Er zieht normalerweise Anzüge und so was an. Ich denke, George würde mit der Formel 1 aufhören, um James Bond zu werden. Ich denke, er wäre am besten geeignet und würde es auch machen wollen.» Zustimmung bekam Norris von Lance Stroll.

Valtteri Bottas dagegen sähe einen Spanier unter den Formel-1-Fahrern am besten geeignet für die Rolle als Geheimagent im Dienste seiner Majestät. «Der Erste, an den ich gedacht habe, ist Fernando (Alonso). Er hat das Charisma», sagte der Finne.

Zu Beginn der Woche hatten die 007-Macher bekanntgegeben, dass Robert Pattinson (40) der neue James Bond wird – rund fünf Jahre nach dem Abschied von Daniel Craig. In Pattinson übernimmt erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe zudem ein etablierter Hollywoodstar die Rolle des berühmten Geheimagenten.