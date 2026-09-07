Der Große Preis von Italien wird zur großen Formel-1-Show des Kimi Antonelli. Das schreiben die internationalen Medien.

Monza (dpa) – Kimi Antonelli ist nach einer irren Aufholjagd und dem Heimsieg beim Formel-1-Rennen in Italien dem WM-Titel ein großes Stück näher. Der Mercedes-Pilot gewann in Monza von Startplatz 19, die internationalen Medien feiern den Jungstar.

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Kimi, ein legendäres Rennen. Sechsundzwanzig Überholmanöver bescherten der Welt einen der unvergesslichsten Siege in der Geschichte der Formel 1. Es war womöglich der ultimative Beweis für das sensationelle Talent des 20-Jährigen aus Bologna – falls es eines solchen überhaupt noch bedurft hätte.»

«Tuttosport»: «Andrea Kimi Antonelli ist sensationell: ein historischer Sieg. Eine Machtdemonstration des 20-jährigen Italieners – ein Triumph, der von den zahlreichen Fans und Freunden gefeiert wurde, die die Tribünen füllten, um den WM-Spitzenreiter anzufeuern.»

«Corriere dello Sport»: «Antonelli war dabei, als Sinner in Wimbledon triumphierte. Jannik war im Fahrerlager, als Kimi in Monza sein Kunststück vollbrachte. Zufall? Wer weiß – doch die Italiener genossen zweifellos zwei historische Tage für den italienischen Sport, und das zu einer Zeit, in der der Fußball wenig Grund zum Jubeln bietet. Es ist schwer, das ganze Ausmaß von Antonellis Leistung zu erfassen, vielleicht ist sie ihm selbst noch gar nicht voll bewusst.»

Großbritannien

«The Sun»: «Dolce Vita. Kimi Antonelli gelang ein episches Comeback. Man kann dem in Bologna geborenen 20-Jährigen den Titel eigentlich schon jetzt überreichen, denn dieses Rennen hätte eigentlich eine goldene Gelegenheit für die Titelhoffnungen von George Russell und Lewis Hamilton sein sollen.»

«Daily Mail»: «George Russells Titelhoffnungen sind dahin, nachdem Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli den Großen Preis von Italien gewonnen und seine Meisterschaftsführung ausgebaut hat – trotz Startplatz 19.»

«Guardian»: «Kimi Antonelli gewann den Großen Preis von Italien in Monza mit einer außergewöhnlichen Leistung für Mercedes, er kämpfte sich vom 19. Startplatz nach vorn und holte bei seinem Heimrennen seinen ersten Sieg. Es war eine historische Leistung, mit der er seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell schlug.»

Spanien

«Marca»: «Ein legendärer Sieg: Antonelli erobert Monza vom Ende des Startfelds aus.»

«AS»: «Auf dem Papier erlebte Monza ein historisches Comeback des Lokalmatadors – und Meisterschaftsführenden –, der sich vom Ende des Feldes nach vorn kämpfte und seinen wohl legendärsten Sieg einfuhr. Antonelli machte 18 Plätze gut und siegte auf heimischem Boden – ganz in der Tradition von Farina und Ascari –, während Russell als Zweitplatzierter erneut die Chance vergab, sich als ernsthafter Titelanwärter zu beweisen.»

«Sport»: «Kimi Antonelli schrieb mit seinem Sieg beim Großen Preis von Italien an diesem Sonntag Geschichte. Seit 1966, als Ludovico Scarfiotti im Ferrari gewann, war es keinem italienischen Fahrer mehr gelungen, ein solches Kunststück auf heimischem Boden zu vollbringen. Der junge Pilot aus Bologna übertraf alle bisherigen Leistungen und zeigte eine sensationelle Aufholjagd.»

Schweiz

«Blick»: «Sensationeller Antonelli siegt – Horror-Rennen für Ferrari. Was kann Kimi Antonelli in dieser Saison bremsen? Ein Rückversetzung in die hintersten Startreihen offenbar nicht.»

Österreich

«Oe24.at»: «Monza-Wahnsinn! Antonelli siegt von ganz hinten. Wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag erfüllte sich Kimi Antonelli einen Lebenstraum: Der Italiener triumphierte beim Heim-Klassiker in Monza und steht nach seinem 7. GP-Sieg vor dem Titelgewinn. Und das nach einer historischen Aufholjagd!»

«Kurier»: «Kimi Antonelli fährt derzeit in einer eigenen Liga und bewies einmal mehr eindrucksvoll, dass er das Zeug zum Weltmeister hat.»

«Krone.at»: «Vorentscheidung im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1? Was für eine wahnsinnige Leistung von WM-Leader Kimi Antonelli. Nach einer unfassbaren Aufholjagd ist der Italiener kurz vor Ende des Rennens in Monza auch noch humorlos an Teamkollege und WM-Konkurrent George Russell vorbeigezogen.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Der Traum währte nur wenige Kurven lang. Nachdem er sich am Samstag die schnellste Qualifying-Zeit seiner Karriere gesichert hatte und am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix von Monza von der Pole Position ins Rennen gegangen war, konnte Pierre Gasly nicht mit dem Tempo der Mercedes, McLarens, von Max Verstappen und Lewis Hamilton mithalten.»

«L'Equipe»: «Ein actiongeladenes Rennen mit zahllosen Überholmanövern, einer roten Flagge gefolgt von einer Virtual-Safety-Car-Phase, die die strategischen Karten neu mischte, und schließlich einem historischen Sieg für Kimi Antonelli: Dieser Große Preis von Italien wird zweifellos als eines der Highlights der Saison 2026 in die Geschichte eingehen.»