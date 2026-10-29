Der Auftakt ins Rennwochenende startet ohne den möglichen neuen Weltmeister. Kimi Antonelli fühlt sich nicht ganz fit, er soll sich für das wohl titelentscheidende Rennen erholen.

Mexiko-Stadt (dpa) – Kimi Antonelli ist vor der möglichen Krönung zum neuen Formel-1-Weltmeister angeschlagen. Der 20 Jahre alte Italiener erhole sich noch von einer Viruserkrankung und fühle sich nicht ganz fit, teilte sein Mercedes-Rennstall mit.

Der Internationale Automobilverband habe Antonelli für den Donnerstag von den obligatorischen Medienverpflichtungen befreit, damit er sich vor dem Wochenende ausruhen könne. «Wir gehen davon aus, dass er morgen wieder dabei sein wird», teilte eine Sprecherin mit Blick auf die beiden Trainingseinheiten am Freitag mit.

Antonelli kann sich an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) beim Großen Preis von Mexiko-Stadt bereits mit Platz neun zum neuen Weltmeister krönen. Er würde dann Sebastian Vettel als jüngsten Titelträger ablösen, der 2010 beim ersten seiner insgesamt vier Triumphe über 23 Jahre alt gewesen war. Antonelli hat 123 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell und 124 auf Rekordweltmeister Lewis Hamilton.