Der Führende im Klassement rast auch im Training auf Platz eins. In der zweiten Session fährt Antonelli die Tagesbestzeit. Probleme hat der zuletzt wieder erstarkte Weltmeister. Ein Neuling crasht.

Madrid (dpa) - WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat im zweiten Freien Training die schnellste Runde des Tages auf dem anspruchsvollen neuen Formel-1-Kurs in Madrid gedreht. Nach einigen Crashs in der Qualifikation der Formel 2 erwischte es dabei in den 60 Übungsminuten der Motorsport-Königsklasse Arvid Lindblad von den Racing Bulls. In einer schnellen Kurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und rutschte in die Streckenbegrenzung. Verletzt wurde er nicht.

Bis dahin hatte Antonelli schon die Bestzeit aufgestellt. Als Zweiter im Auftakttraining zuvor verwies der Monza-Sieger nun Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde dessen Teamkollege, Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Dahinter hatte sich Lindblad eingereiht, ehe das Training für den 19-Jährigen vorzeitig im Wagen beendet war.

Hülkenberg nicht in den Top Ten

Antonellis Teamkollege George Russell, Zweiter im Klassement mit 66 Punkten Rückstand auf seinen 20 Jahre alten Silberpfeil-Kollegen, kam im zweiten Freien Training auf Platz fünf, Nico Hülkenberg wurde im Audi Zwölfter.

Gar nicht gut lief es für Weltmeister Lando Norris am späten Nachmittag in Madrid. Der zuletzt wieder formstarke Brite musste seinen McLaren früh in der Garage wegen eines Defekts abstellen. Und auch für Spaniens Formel-1-Idol Fernando Alonso gab's mehr Ruhezeiten als erhofft auf dem Kurs mit der spektakulären Steilkurve «Monumental» vor dem Großen Preis von Spanien an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL).

Keine Zeit zu verlieren

Ansonsten nutzten alle jede Gelegenheit, um Erfahrungen und vor allem Daten auf dem neuen Kurs in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingszentrum von Real Madrid zu sammeln. Wenig überraschend, dass unter anderem Keeper Thibaut Courtois oder Ex-Real-Legende David Beckham schon am Aufwärmtag Gäste waren.

Spannend wird mit Blick aufs Rennen vor allem sein, ob und wie Überholen auf dem engen Kurs, der keine Fehler verzeiht, möglich ist. Zudem stellt sich die Frage, wie lange die Reifen halten werden bei Luft-Temperaturen um die 35 Grad und entsprechend heißem Asphalt.