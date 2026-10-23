Kimi Antonelli fährt nicht schnell genug, für Platz eins reicht es längst nicht. Im ersten Freien Training vor der eventuellen Titelentscheidung ist ein Ferrari-Fahrer der Schnellste.

Austin (dpa) – Kimi Antonelli ist eher mäßig in das mögliche Krönungs-Wochenende der Formel 1 in Austin gestartet. Der 20 Jahre alte Italiener belegte im einstündigen ersten Freien Training zum Großen Preis der USA nur den fünften Platz. Schnellster auf dem Circuit of The Americas im US-Bundesstaat Texas war Charles Leclerc im Ferrari.

Der Monegasse verwies den viermaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Nur 84 Tausendstelsekunden trennten die beiden. Antonelli fehlte dagegen fast eine halbe Sekunde und musste auch noch seinem Teamkollegen und WM-Verfolger George Russell den Vortritt lassen. Der Brite kam auf Position vier. Dritter wurde bei strahlendem Sonnenschein Titelverteidiger Lando Norris im McLaren.

Einen Rang hinter Antonelli reihte sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Ferrari ein. Um den Titel bereits an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) perfekt zu machen, muss Antonelli gewinnen. Dazu dürfen Russell als WM-Zweiter und Hamilton als Dritter im Klassement nicht über die Ränge neun und fünf hinauskommen. Nur 18. im ersten Freien Training wurde Nico Hülkenberg im Audi.

Wann löst Antonelli Vettel ab?

«Für mich muss es ein perfektes Wochenende werden», hatte Antonelli schon vor den ersten Trainingsrunden betont. «Und die anderen müssen ein schlechtes Ergebnis erzielen, was aber eher unwahrscheinlich ist.»

Die nächste Gelegenheit, sich mit 20 Jahren zum jüngsten Titelträger der Formel-1-Geschichte zu krönen, hätte Antonelli schon in der nächsten Woche in Mexiko-Stadt. Bislang ist immer noch Sebastian Vettel der jüngste Champion. 2010 beim ersten seiner insgesamt vier WM-Triumphe im Red Bull war der gebürtige Hesse und Ex-Rennfahrer 23 Jahre alt gewesen.