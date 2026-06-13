Ein Video mit Kim Kardashian in Monaco geht viral. In einer Hauptrolle: ein weißes Handtuch. In Barcelona bekommt Kimi Antonelli nun eine «Sonderlieferung».

Barcelona (dpa) – Ein weißes Handtuch macht in der Formel 1 Karriere. Alles fing vor knapp einer Woche in Monaco an. Medienpersönlichkeit Kim Kardashian fieberte beim Grand Prix im Fürstentum mit Ferrari-Superstar Lewis Hamilton mit. Nach dem fünften Erfolg in Serie von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ging dann ein Video viral, auf dem Kardashian an der Strecke zu sehen war, wie sie ein allem Anschein nach für Sieger Antonelli bestimmtes weißes Handtuch an sich nahm.

«Handtuch-Gate» wurde in den sozialen Medien teils gespottet. In Barcelona bekam Antonelli nun eine angebliche Sonderlieferung. In der Box seines Rennstalls Mercedes wurde dem jungen Italiener beim Training ein mit einer Schleife versehenes weißes Handtuch überreicht.

«Für Kimi von Kim», stand darauf gestickt. «Danke, Kim», sagte Antonelli lachend in dem Video, das die Formel 1 selbst veröffentlichte. Der WM-Spitzenreiter löste dann die Schleife des vorgetäuschten Kardashian-Geschenks, legte sich das Handtuch um die Schultern und fuhr damit dann auch auf seinem Roller davon.