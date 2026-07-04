Lewis Hamilton startet zur Freude der englischen Fans in Silverstone von der Pole Position. Den Sieg im Sprint holt sich aber Kimi Antonelli. Für den Italiener ist es eine Premiere.

Silverstone (dpa) – Nach einem anfangs engen Duell mit Lokalheld Lewis Hamilton hat WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli souverän das vierte Sprintrennen des Jahres in Silverstone gewonnen. Der 19-jährige Italiener setzte sich beim Kurz-Event über 100 Kilometer mit 2,7 Sekunden Vorsprung auf den englischen Pole-Setter im Ferrari durch und baute seine Führung in der Formel-1-Wertung aus.

«Sehr beeindruckend, sehr gut gemacht», bekam Antonelli nach der Zieldurchfahrt Lob von der Mercedes-Box. Für den Teenager war es der erste Sprint-Erfolg in seiner noch jungen Karriere. «Das Momentum ist da, wir machen einen tollen Job mit dem Team», meinte Antonelli. «Wir müssen aber weiter Leistung abliefern.»

Hülkenberg wieder ohne Punkte

Auf dem dritten Platz landete im McLaren Weltmeister Lando Norris, der im Vorjahr den Grand Prix von Großbritannien gewonnen hatte. Für den in dieser Saison punktlosen Nico Hülkenberg gab es im Audi als 13. weiter nichts zu holen. Nur die ersten acht Fahrer des Sprints bekommen Zähler.

Hamilton verteidigte noch auf den ersten Metern seine Pole Position gegen Antonelli. Der Italiener blieb aber am Heck des siebenmaligen Weltmeisters hängen. Das Führungsduo setzte sich früh von den Verfolgern um den vierfachen Champion Max Verstappen im Red Bull ab, der am Ende Sechster wurde.

Antonelli bleibt an der WM-Spitze

Antonelli machte mächtig Druck auf Hamilton und zog in der achten von 17 Runden am Engländer vorbei. Der Brite, der schon neunmal den Großen Preis in England gewonnen hat, konnte anschließend nicht mehr kontern. «Es war ein hartes Rennen», sagte Hamilton. «Ich habe alles gegeben, ich habe getan, was ich konnte.»

In der WM-Wertung bleibt Antonelli mit 179 Punkten klarer Spitzenreiter. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell, vor einer Woche Sieger in Spielberg, wurde im Sprint Vierter und ist weiter WM-Zweiter mit nun 136 Zählern. Direkt dahinter liegt Hamilton (132).