Ayrton Senna ist das Idol vieler Rennfahrer. Auch vom neuen Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot trifft in São Paulo Sennas Familie.

São Paulo (dpa) – Nach seinem Formel-1-Triumph hat Kimi Antonelli einen ganz besonderen Ausflug unternommen. Der jüngste Weltmeister in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse besuchte vor dem Grand Prix von Brasilien in Interlagos die Familie von Legende Ayrton Senna.

Antonelli posierte wenige Tage nach seinem Erfolg westlich von São Paulo unter anderem an der Seite von Sennas Nichte Bianca und von dessen Neffe Bruno in dem ikonischen schwarz-goldenen Lotus, in dem Ayrton Senna Mitte der 80er Jahre in der Formel 1 gefahren war.

Erinnerungen für die Ewigkeit

«Unvergesslicher Tag», schrieb der 20-jährige Antonelli unter das Foto in den Sozialen Medien. «Danke an die ganze Familie Senna. Es muss sich erstmal setzen, aber ich werde diese Erinnerungen ewig mit mir tragen.» Vor einem Jahr hatte der Italiener vor dem Rennen in Interlagos schon das Grab Sennas besucht.

Antonelli ist Fan der 1994 in Imola verstorbenen Rennfahrerlegende. Er fährt in Verehrung für Senna mit der Nummer 12. Der Brasilianer hatte diese Nummer selbst bei Lotus von 1985 bis 1987 und auch 1988 nach seinem Wechsel zu McLaren, als er den ersten seiner drei WM-Titel holte.