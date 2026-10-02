Fernando Alonso ist stolzer Vater. Er ist Rennfahrer durch und durch und besitzt eine eigene Kartbahn. Was liegt da also nahe?

Sepang (dpa) – Bei der Frage, ob die Mama des gemeinsamen kleinen Sohnes das erlaubt hatte, musste Fernando Alonso lachen. «Mutter..., haben wir nicht gefragt», sagte er und berichtete dann von der «sehr emotionalen Runde» mit dem Nachwuchs auf der eigenen Kartbahn in Llanera nahe Oviedo.

Dort kommt Alonso, zweimaliger Weltmeister der Formel 1 und auch mit 45 Jahren noch dabei, her. Das Bemerkenswerte an der Runde, an die er sich sein Leben lang erinnern werde: Sein Sohn Loenard war dabei erst zwei Monate alt, wie Alonso in einem Interview des Senders Cadena Ser berichtete.

Entsprechend langsam drehte Alonso dann natürlich auch die Runde mit dem Nachwuchs im Arm. Sogar einen Rennoverall, wie der Papa ihn trägt, bekam der Kleine dafür extra geschneidert. «Mal sehen, wann wir die nächste Runde machen», sagte Alonso im Fahrerlager von Sepang, wo am Sonntag das nächste Formel-1-Rennen ansteht, und lachte wieder: «Ich glaube, wir müssen dann den Speed etwas erhöhen.»