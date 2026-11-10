Die letzten beiden Saisonrennen in der Formel 1 sollen trotz des Iran-Krieges wohl wie geplant im Nahen Osten über die Bühne gehen. Plan B mit Imola als Ersatzort ist vom Tisch.

London (dpa) – Das Saisonfinale in der Formel 1 steigt nicht im italienischen Imola, sondern wohl wie geplant im Nahen Osten. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat die Formel 1 die Veranstalter in der Emilia-Romagna und die Teams darüber informiert, dass Imola nicht als Ersatzkurs benötigt werde.

Damit wird ein Saisonabschluss am 29. November in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi wieder wahrscheinlicher – trotz der Spannungen in der Region aufgrund des Iran-Krieges, wegen der es seit Monaten Zweifel an einem planmäßigen Ablauf gegeben hatte.

Formel 1 verwirft Plan B

Die Motorsport-Königsklasse hatte deshalb vor einigen Wochen begonnen, als Plan B in Imola Vorbereitungen für einen Grand Prix im Dezember zu treffen. Das in Erwägung gezogene Heimspiel für den neuen Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes ist nun aber vom Tisch.

Sollte es nach dem Aus für Imola zu einer Eskalation in der Region kommen und eine Austragung der beiden Grand-Prix-Rennen in Katar und Abu Dhabi aus Sicherheitsgründen unmöglich werden, könnte die Saison vielleicht sogar schon am 21. November in Las Vegas enden.

Allerdings soll die Formel 1 den Teams 22 Rennen pro Saison zugesagt haben. Mit diesen Einnahmen kalkulieren die Rennställe auch. Las Vegas wäre in dieser Konstellation jedoch erst Event Nummer 21, nachdem der Grand Prix von Saudi-Arabien wegen der Spannungen im Nahen Osten gestrichen worden war. Das Rennen von Bahrain war nach Malaysia verlegt worden.